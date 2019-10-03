Hadise mimikleriyle yıktı geçti

Yeni sezonda da O Ses Türkiye jürisinin koltuğunda oturacak olan Hadise, yeni bölümlere hızlı bir giriş yaparken bir yandan da vereceği Harbiye konseri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Güzel şarkıcı tüm bu koşturmaları arasında keyif aldığı şeyleri yapmaktan da geri durmuyor. Instagram hesabının hikaye kısmını aktif olarak kullanan Hadise bu defa Murda ve Ezhel şarkısı olan AYA’da playback yaptı.

SEKSİ MİMİKLER YAPMAKTAN GERİ DURMADI

Hadise, tıpkı Reynmen’in şarkısına çektiği klipte olduğu gibi son derece çekici bir şekilde AYA şarkısını söylerken yaptığı seksi mimiklerle bir kez daha kendisinden söz ettirdi. Bu defa dans etmeyen sadece makyaj koltuğunda otururken izlediğimiz Hadise, şarkıyı söylerken son derece çekici görünüyordu. Takipçileri, Hadise’nin paylaştığı fotoğraflar üzerinden onun bu performansına yorumlar yaparken 10 milyonu aşan takipçinin ortak düşüncesi Hadise’nin şarkıyı söylerken son derece çekici göründüğü oldu.