Hadise: “Nur Yerlitaş’ı affetim”

Şarkıcı Hadise, annesinin intihar girişiminde bulunmasını canlı yayında anlatan modacı Nur Yerlitaş için "Benden özür dilemesi gerekiyor" demişti. Yerlitaş, geçtiğimiz günlerde,bir magazin programına bağlanarak şarkıcıdan özür diledi. Nur Yerlitaş'a ne yanıt vereceği merak konusu olan Hadise sessizliğini bozdu

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Hadise, annesinin yaşadıklarını canlı yayında anlatan Nur Yerlitaş için “Benden özür dilemesi gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine modacı, geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayınlanan magazin programına telefonla bağlandı ve genç şarkıcıdan özür diledi.

“ÖZÜR DİLEMEK BÜYÜK BİR ERDEMDİR”

Nur Yerlitaş'a ne yanıt vereceği merak konusu olan Hadise, “Özür dilemek büyük bir erdemdir. Kendisine çok teşekkür ederim. Ona da acil şifa diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşur. Affettim tabii ki. Bu konu özel bir konuydu, bambaşka bir yere taşındı. Sağ olsun diyorum, sağ olsun yani. Bir yerde karşılaşırsam selamlaşırım. Ben öyle bir insan değilim” ifadelerini kullandı.