Hadise paylaştı: Hissediyorum…

O Ses Türkiye'de bir kez daha jüri koltuğuna oturan Hadise, geleceğe dair bir kehanette bulundu.

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunda gerçekleşen O Ses Türkiye programında dokuzuncu kez jüri koltuğunda oturan Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu sezon için yarışmadan nasıl bir sonuç beklediğini ortaya koydu.

BU DEFA İDDİALI

Yarışmadaki jüri üyeliği boyunca sadece bir kez ipi göğüslemeyi başaran Hadise, 2017 yılı sezonunda Dodan Özer isimli yarışmacı ile birinci olmuştu. Hadise 9. sezon için ne kadar iddialı olduğunu hesabından paylaştığı; “Hissediyorum O Ses Türkiye’de bu sezon ben Şampiyon olacağım” sözleriyle gösterdi.