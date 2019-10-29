Hadise: ‘Pis Türk’ diyenler oldu

Bu sene dokuzuncu kez oturduğu O Ses Türkiye jüri koltuğunda son derece ilginç bir anısını paylaşan Hadise, çocukken yurt dışında çektiği zorluklardan bahsetti.

Belçika doğumlu 34 yaşındaki şarkıcı Hadise, Türkiye’ye geldiğinden bu yana kariyer basamaklarını büyük adımlarla çıktı. Sadece şarkıları ve sahne şovları değil aynı zamanda tercih ettiği çekici kıyafetlerle de adından söz ettiren Hadise, jüri koltuğunda oturduğu programda yurt dışında başına gelenleri anlattı.

HADİSE ŞU SÖZLERLE İÇİNİ DÖKTÜ

“Belçika'da doğdum. Okulda ırkçılık da yaşadım. Bana ‘pis Türk' diyenler de oldu. Okulda Flamanca konuşuyorum, eve geliyorum Türkçe konuşuyorum. İki dil arasında farklar büyük. Konuşurken benimle alay edenler de oldu.” Belçika'da dünyaya gelen Hadise ve kardeşleri, uzun süre bu ülkede yaşadı.



MURAT BOZ PAYLAŞIMI İNFİAL YARATTI

2,5 yıllık ilişkilerinin ardından 2018 Nisan ayında ayrılan Murat Boz ve Aslı Enver, 7 ay sonra barışmış ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Ancak önceki gün ikilinin yeniden ayrıldığı haberi, hayranlarını derinden üzmüştü. Bu gelişmenin ardından O Ses Türkiye Jüri üyesi Hadise’nin sosyal medya paylaşımı Aslı Enver hayranlarını çileden çıkardı. Murat Boz’la adı sürekli aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise, çiftin ayrılık haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Murat Boz’a sarıldığı fotoğrafla birlikte O Ses’in kulisinden görüntüler paylaştı.