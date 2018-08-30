İtalyan iç giyim markası Intimissimi'nin her yıl düzenlediği ve moda dünyasının çok yakından takip ettiği Intimissimi Show’da bu sene Hadise, Sarah Jessica Parker ile kırmızı halıda yürüyecek.

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Eylül ayında düzenlenecek olan ve uluslararası basının çok yakından takip ettiği Intimissimi Show sanat ve moda dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getiriyor. Güçlü kadınlar ile işbirliği yapmayı tercih eden markanın bu yılki Türkiye misafiri ise Hadise olarak belirlendi.

Sex and the City dizisinin unutulmayan ismi ve Intimissimi reklam kampanyasının yeni yüzü Sarah Jessica Parker'ın onur konuğu olarak katılacağı şovun açılışını ise markanın ilham perisi olarak görülen İrina Shayk yapacak. Sarah Jessica Parker, Chiara Ferragni, İrina Shayk gibi magazin dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte show'u en ön sıradan izleyecek olan Hadise'nin ne giyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.