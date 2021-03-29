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Hadise sesini taklit eden kişiyi affetmedi

Şarkıcı Hadise, son dönemin popüler uygulaması Clubhouse'da adına sahte hesap açan ve başka insanlarla sesini taklit ederek konuşan kişi ile ilgili hukuki işlem başlatacağını duyurdu.

Güncellenme: 08:30, 29/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Hadise sesini taklit eden kişiyi affetmedi

Clubhouse’da bir kişinin, sesini taklit ederek insanlarla konuştuğunu, hatta şarkı bile söylediğini ifade eden Hadise, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse’da benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum.”

CLUBHOUSE NEDİR?

2020’de kullanıma sunulan Clubhouse uygulaması son günlerde kullanıcıların en çok merak ettiği sosyal ağ platformlarından biri. Kullanıcılarına sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim imkanı sunan uygulama, davetiyeye dayalı üyelik sistemiyle, Facebook ve Twitter gibi diğer birçok sosyal ağ uygulamasından ayrışıyor.

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Yayınlanma Tarihi:08:25,