Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’a aşkını ilan etti

Hadise'den ilan-ı aşk! Ünlü şarkıcı 'Dünya bir yana sen bir yana' adlı şarkıyı söyledi, takipçileri 'Sevgilisine söylüyor' dedi...

Hadise, Kaan Yıldırım aşkı ile gündemden düşmüyor. Karantina günlerinin yakından takip edilen çifti Hadise ile Kaan Yıldırım, yaklaşık 3 aydır birliktelik yaşıyor. Geçen hafta sevgilisinin Ulus’taki sitesine giriş yaparken görüntülenen Hadise, VIP aracı ile yolculuk yaparken Reynmen’in Leila şarkısını dinlediği anları paylaştı. Şarkıya eşlik eden 34 yaşındaki şarkıcı Hadise’nin, ‘Dünya bir yana sen bir yana’ sözlerini söylerken yaptığı vurgu, ‘Sevgilisine ilan-ı aşk ediyor’ dedirtti.