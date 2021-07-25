Hadise sevgilisine poz verdi

Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikâh masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler’de buldu.

Geçen günlerde Bodrum’da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çift, yurt dışına gitti. Aşıklar soluğu Meksika’nın gözde tatil beldesi Tulum’da aldı.

Ünlü şarkıcı önceki gün plajda sevgilisine poz verdi. O kareleri de Instagram hesabından paylaştı. Hadise’nin kalp emojisiyle yayınladığı fotoğraflar, 500 bin beğeni aldı.

Mehmet Dinçerler de konakladıkları otelin balkonundan Hadise’ye sırtı dönük poz verdi.