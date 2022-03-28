Hadise sır gibi saklamıştı… İlk kez yayınladı!

Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan Hadise, geçen günlerde çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalatarak nişan töreni yaptı. Önceki akşam konser veren Hadise, şarkı söylediği esnada ilk kez nişan fotoğraflarını ekrana yansıttı.

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Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler bir süre önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan şarkıcı, önceki akşam İstanbul’da verdiği konserde bir sürpriz yaptı.

“BU SANA GELSİN SEVDİĞİM”

Kendisini ön sıradan izleyen sevgilisinin gözüne bakarak “Bu şarkıyı sevgilim için söylemek istiyorum. Geçenlerde çaktırmadan arabada prova yaptım. Belki anlamışsındır. Anlamadın mı? Çok güzel bir şarkı, çok seviyorum. Bu sana gelsin sevdiğim” diyen Hadise, Sam Smith’in ‘Lay Me Down’ şarkısını okumaya başladı. Bu esnada da arkasındaki ekranda nişan fotoğrafları yer aldı.

İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in nişanından kareler…







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