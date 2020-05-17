Hadise ve İrem’in Sivaslı dayanışması!

Oyuncu İrem Sak'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Ne güzel kızlar var' şeklindeki paylaşımına Hadise'den yanıt gelince ortaya dikkat çekici bir yazışma çıktı.

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu İrem Sak’ın ‘Ne güzel kızlar var’ paylaşımına yanıt verdi. Hadise’nin yorumu hayranlarını mest etti. Şimdilerde oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hadise, oyuncu İrem Sak'ın “Ne güzel kızlar var” tweetine kayıtsız kalmadı.

Hadise, Sak’ın paylaşımına ‘Mesela sen’ yanıtını verdi. Hadise’nin takipçileri, bu yanıt üzerine “İki güzel Sivaslının dayanışması” şeklinde yorumlarda bulundu.

Hadise’nin yorumu sonrası Sak’ın paylaşımına yorum yağdı. İki ünlü isim hayranları sosyal medyada bu paylaşımları beğendi ya da yorum yaparak iki isme destek verdi. Çoğu kullanıcı “ikiniz de güzelsiniz” yorumunda bulundu. İrek Sak’ın Hadise’ye yanıtı ise bol emojili bir şekilde oldu: