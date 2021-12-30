Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler hastaneyi ayağa kaldırdı

Şarkıcı Hadise ile iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanedeydi. Ünlü çift, habercilerin kapıda beklediğini öğrenenince hastanede güvenliği ayağa kaldırdı. Olayın basına yansımasının ardından, Hadise'den açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, İstanbul Ulus’taki özel bir hastaneye gitti. Kapıda habercilerin beklediğini öğrenen çift, hastaneyi ayağa kaldırdı.

Hastane çıkışı şoförleri kırmızı ışıkta geçti. Kuralları hiçe sayan çift, Levent’te trafik kurallarına takıldı.

Şoför, kontrolden kaçmaya çalışsa da polisin uyarısıyla durmak zorunda kaldı.

HASTANEYE GELİŞ NEDENLERİ BELLİ OLDU

Herkes bu paniğin nedenini merak ederken Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Yeni yıl konseri öncesi kimseyi riske atmamak adına PCR testi yaptırdım. Test sonucum negatif çıktı. Korkulacak bir durum yok” dedi.

“ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTERİZ”

Hadise verdiği bir konserinde anne olma istediğini dile getirerek, “Dansçı arkadaşlarımın ikisi baba oldu. Ben henüz evlenemedim, inşallah onları yakalayacağım. Allah izin verirse, biz de bir çocuk sahibi olmayı çok isteriz” ifadelerini kullanmıştı.