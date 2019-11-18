Hadise yeni haftayı bornozlu ve makyajsız karşıladı

Sahne üzerinde tercih ettiği cesur kostümleri ve çekici makyajıyla göz dolduran şarkıcı Hadise, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla hem yeni haftayı karşıladı hem de sevenlerinin karşısına en doğal haliyle çıktı.

O Ses Türkiye’nin değişmez üyesi Hadise, sadece sahne şovları ve etkileyici sesiyle değil aynı zamanda fiziğiyle de kendisinden söz ettiren bir isim… Kıbrıs’ta verdiği son konser öncesinde yaptığı ilişki açıklamasıyla kalbinin boş olduğunu açıklayan Hadise, ilişki durumunda bir değişiklik olması halinde bunu açıklamaktan mutluluk duyacağını söyledi. Verdiği konserde tercih ettiği sahne kıyafeti ile disko ışıltılarını adeta üzerine geçiren Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı bornozlu paylaşımla dikkat çekti.

EN SADE HALİYLE…

Daha önce de zaman zaman sadeliğe gönderme yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan Hadise, son paylaşımında bornozlu ve makyajsız bir karesini görücüye çıkardı. Bornozlu paylaşımlar yapan ünlü isimler kervanına katılan Hadise makyajsız görüntüsüyle yeni haftaya merhaba derken cesaretiyle de beğeni kazandı.