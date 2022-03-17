Hadise’den alyanslı paylaşım

İş insanı Mehmet Dinçerler ile şarkıcı Hadise, önceki akşam aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Nişandan sonra bir defileye katılan Hadise'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda alyansı da ilk kez görüldü.

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Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı aldı. Sevgilisinin 3 milyon liralık yüzükle ettiği evlilik teklifini kabul eden Hadise, önceki akşam nişanlandı.

Kız isteme töreni ve nişanının aile arasında yapılmasını isteyen Hadise’nin çalışanlarına gizlilik sözleşmesi imzalattığı ileri sürüldü.

Nişanıyla ilgili her detayla yakından ilgilenen Hadise’nin imzalattığı sözleşmeye göre hiçbir çalışan nişan törenine ait bir kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşmayacak.

Hadise, kuralın ihlal edilmesi durumuna karşı sözleşmeye yüklü miktarda tazminat alma hakkı da ekledi.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Aile arasında yapılan törenle Mehmet Dinçerler ile nişanlanan Hadise, dün kardeşi Derya Açıkgöz ile bir defileye katıldı.

Gold eteği ve beyaz gömlekli kombiniyle göz kamaştıran Hadise, defile sonrası basın mensuplarının sözleşme ve nişan sorularına cevap vermedi.

Hadise, defileden kareleri de Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

NİŞAN YÜZÜĞÜYLE İLK POZ

Hadise’nin paylaşımında en dikkat çeken detay ise tek taş yüzüğünün yanına taktığı alyansı oldu.

Nişandan bir kare paylaşmayan Hadise’nin yüzüğünün değeri ise henüz bilinmiyor.

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