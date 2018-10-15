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Hadise’den ‘Bırakın bu ayakkabıları’ çıkışı
Hadise’den ‘Bırakın bu ayakkabıları’ çıkışı
O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda da jüri koltuğunu kimselere bırakmayan Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla esprili yönünü ortaya koyuyor.
Magazin 15 Ekim 2018 - 08:05

Aile fertleriyle yaşadığı sorunları geride bırakan ve şimdilerde jüri koltuğunda oturduğu yarışma programı ile enerji toplayan Hadise, hesabından yaptığı espirili paylaşımlarla şimdiye kadar pek fazla göstermediği yüzünü gözler önüne serdi.

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Takipçilerinden gelen yorumları izleyen ve onlara kısa sürede dönüşler yapan Hadise, son olarak programda giydiği ayakkabının büyük olmasına tepki gösteren hayranlarına ‘Bırakın bu ayakkabıları’ yazarak gönderme yaptı.

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