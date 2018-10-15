Hadise’den ‘Bırakın bu ayakkabıları’ çıkışı

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda da jüri koltuğunu kimselere bırakmayan Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla esprili yönünü ortaya koyuyor.

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Aile fertleriyle yaşadığı sorunları geride bırakan ve şimdilerde jüri koltuğunda oturduğu yarışma programı ile enerji toplayan Hadise, hesabından yaptığı espirili paylaşımlarla şimdiye kadar pek fazla göstermediği yüzünü gözler önüne serdi.

Takipçilerinden gelen yorumları izleyen ve onlara kısa sürede dönüşler yapan Hadise, son olarak programda giydiği ayakkabının büyük olmasına tepki gösteren hayranlarına ‘Bırakın bu ayakkabıları’ yazarak gönderme yaptı.