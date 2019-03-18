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Hadise’den bornozlu pazartesi motivasyonu
Hadise’den bornozlu pazartesi motivasyonu
Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kendisine ne kadar güvendiğini ortaya koydu, takipçilerine pazartesi motivasyonu sağlamış oldu.
Magazin 18 Mart 2019 - 13:03

Geride bıraktığımız yılın son aylarına kardeşleriyle yaşadığı kavga ile damga vuran Hadise şimdilerde o kötü günlerin üzerine bir sünger çekmenin mutluluğunu yaşıyor. Yeni yıla yeni bir enerji ile giren Hadise bir süredir yaptığı ‘makyajsız Hadise’ serisine bir yenisini daha ekledi. Üzerinde bornozu ve sıfır makyaj bir şekilde objektife gülümseyen Hadise bu özgüveni yüksek karenin altına: “Makyajlı veya makyajsız, kendini sev, ruhunu kucakla” notunu düştü.


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