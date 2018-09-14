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Hadise’den cesur paylaşım
Hadise’den cesur paylaşım
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise, bu sefer de 2008 senesine ait olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Magazin 14 Eylül 2018 - 10:26

Ailesiyle büyük sorunlar yaşayan Hadise, kendisini sosyal medyaya verdi. Şarkıcı, bundan 10 sene önceye ait olan bir video klibi sırasında çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından #tbt etiketiyle takipçileriyle paylaştı. Hadise’nin üstsüz paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.

TBT NEDİR?

Geçmiş zamanda çekilen fotoğrafların perşembe günleri yeniden paylaşılması anlamına geliyor. İngilizce açılımı ‘Throw Back Thursday' olan TBT'nin Türkçesi Perşembe gününden bir kesit anlamına gelmektedir.

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