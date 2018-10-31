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Hadise’den duygulandıran paylaşım
Hadise’den duygulandıran paylaşım
Bir dönem O Ses Çocuklar yarışmasına katılan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler sosyal medya sayfalarından duygusal mesajlar yayımladı.
Magazin 31 Ekim 2018 - 08:38

Sosyal medya hesabından hayatını kaybeden O Ses Çocuklar yarışmacısı Nazar Nur Kaya için duygusal bir paylaşım yapan Hadise, takipçilerini duygulandırdı.

HADİSE: “AKLIM ALMIYOR”

Sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşan şarkıcı Hadise paylaşımına, “Nazar… Sözün bittiği yer… O Ses Çocuklarda seninle tanıştık, çalıştık ve vakit geçirdik..Şimdi melek oldun uçtun gittin.. Aklım almıyor, o büyük güzel ailen için Allah’tan güç ve sabır diliyorum… Ve sen artık meleklerin arasından bizi izliyorsun cennetten… Nazar…” notunu ekledi.
hadiseACUN ILICALI: “SÖYLEYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM”

Çok erken çok acı, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tatlı güzel Nazar mekanın cennet olsun, Allah ailene sabır versin.

acunilicali
MURAT BOZ: “NURLAR İÇİNDE UYU”

Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun Nazar. Nurlar içinde uyu.
bozmurat

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Son güncelleme: 10:19 - 31.10.2018

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