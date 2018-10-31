Hadise’den duygulandıran paylaşım

Bir dönem O Ses Çocuklar yarışmasına katılan Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler sosyal medya sayfalarından duygusal mesajlar yayımladı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sosyal medya hesabından hayatını kaybeden O Ses Çocuklar yarışmacısı Nazar Nur Kaya için duygusal bir paylaşım yapan Hadise, takipçilerini duygulandırdı.

HADİSE: “AKLIM ALMIYOR”

Sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşan şarkıcı Hadise paylaşımına, “Nazar… Sözün bittiği yer… O Ses Çocuklarda seninle tanıştık, çalıştık ve vakit geçirdik..Şimdi melek oldun uçtun gittin.. Aklım almıyor, o büyük güzel ailen için Allah’tan güç ve sabır diliyorum… Ve sen artık meleklerin arasından bizi izliyorsun cennetten… Nazar…” notunu ekledi.

ACUN ILICALI: “SÖYLEYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM”

Çok erken çok acı, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tatlı güzel Nazar mekanın cennet olsun, Allah ailene sabır versin.



MURAT BOZ: “NURLAR İÇİNDE UYU”

Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun Nazar. Nurlar içinde uyu.

