Hadise’den Elif Perinçek paylaşımı

İzmir depreminin 65 sat sonrasında yaralı olarak kurtarılan üç yaşındaki Elif Perinçek için şarkıcı Hadise, "Ah Elif... Sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut..." ifadelerini kullandı.

İzmir’de meydana gelen depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek kurtarıldı. Gelişmelerin ardından ünlü isimler de Elif Perinçek için bir mesaj yayınladı.

Şarkıcı Hadise, “Ah Elif… Sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut… Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin. Kurtarma ekiplerimiz iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Sunucu Doğa Rutkay Kamal ise “Saatlerce, günlerce tüm ekip arkadaşlarıyla bir ömrü kurtarmış olmanın buruk sevinciyle uzattığın elinden, güvenle tuttuğun o ele Elif bebek…İşte bu kadar kısa ve bu kadar uzun hayat… Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza! Çok şükür sana Elif bebek! Hoş geldin…” sözlerini dile getirdi.

Oyuncu Bergüzar Korel de, “Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız… Size ne kadar dua etsek az” mesajını paylaştı.