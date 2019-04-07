Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hadise’den hisler üzerine paylaşım
Hadise’den hisler üzerine paylaşım
Geride bıraktığımız yılı son derece hareketli ve stresli geçiren şarkıcı Hadise yeni yılda tamamen işine odaklanmış görünüyor.
Magazin 7 Nisan 2019 - 10:56

Sadece sahne şovlarıyla değil giydiği kıyafetlerle de kendisinden söz ettirmeyi bilen Hadise, son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ile öne çıkıyor. Esprili paylaşımlarını artıran ve zaman zaman kendisiyle dalga geçmekten de geri durmayan Hadise bu defa son derece çekici göründüğü bir karesinin üzerine düştüğü notu takipçilerine ulaştırdı. Başarılı şarkıcı ‘Kendimi hissediyorum’ notunu düştüğü karesini instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşarak son zamanlarda kendisine daha fazla vakit ayırdığının ve bunu karşılığını aldığının altını çizmiş.


İLGİLİ HABERHadise'den bornozlu pazartesi motivasyonu

Etiketler