Hadise’den hisler üzerine paylaşım

Sadece sahne şovlarıyla değil giydiği kıyafetlerle de kendisinden söz ettirmeyi bilen Hadise, son zamanlarda sosyal medya paylaşımları ile öne çıkıyor. Esprili paylaşımlarını artıran ve zaman zaman kendisiyle dalga geçmekten de geri durmayan Hadise bu defa son derece çekici göründüğü bir karesinin üzerine düştüğü notu takipçilerine ulaştırdı. Başarılı şarkıcı ‘Kendimi hissediyorum’ notunu düştüğü karesini instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşarak son zamanlarda kendisine daha fazla vakit ayırdığının ve bunu karşılığını aldığının altını çizmiş.



