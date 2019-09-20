Hadise’den leoparlı küvet pozu

Zaman zaman sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekmeyi başaran şarkıcı Hadi, bu sefer de leoparlı kıyafetiyle küvete girdi.

Instagram sayfasından leoparlı kıyafetiyle küvet pozunu takipçileriyle paylaşan şarkıcı Hadise, fotoğrafına, “Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben” notunu ekledi. Hadise’nin bu paylaşımı kısa sürede binler beğeni aldı.

HADİSE KİMDİR?

Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz'dür. Aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi almıştır. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan “Stir Me Up” şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı, ardından kariyerini Türkiye'de devam ettirdi. 2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan “Deli Oğlan” şarkısı Türkiye'de hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda “Düm Tek Tek” ile temsil ederek dördüncü oldu. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı “Evlenmeliyiz” ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki “Superman”, “Aşk Kaç Beden Giyer?” ve “Mesajımı Almıştır O” şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye ve 2017'de Şampiyon albümlerini piyasaya sürdü.

