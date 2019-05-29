Hadise’den makyajsız yatak paylaşımı

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla ilgi çekmeyi başaran şarkıcı Hadise bu sefer de makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini de makyajsız fotoğraf paylaşmaya davet etti. Şarkıcı yaptığı paylaşıma şu notu düştü; Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız.Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız”

