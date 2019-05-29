Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hadise’den makyajsız yatak paylaşımı
Hadise’den makyajsız yatak paylaşımı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hadise, makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak hemcinslerini makyajsız fotoğraf paylaşmaya çağırdı.
Magazin 29 Mayıs 2019 - 12:55

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla ilgi çekmeyi başaran şarkıcı Hadise bu sefer de makyajsız bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini de makyajsız fotoğraf paylaşmaya davet etti. Şarkıcı yaptığı paylaşıma şu notu düştü; Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız.Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız”

İLGİLİ HABERHadise'den tepki çeken el hareketine açıklama
Son güncelleme: 13:13 - 29.05.2019
Etiketler