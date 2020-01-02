Hadise’den ‘O Ses Yılbaşı’ değerlendirmesi

Şarkıcı Hadise yılbaşı konseri için Kıbrıs'ı tercih etti. Güzel şarkıcı, otelde konaklayan hayranlarına şarkıları ve dans şovu ile unutulmaz bir gece yaşattı. Hadise özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi 'O Ses Yılbaşı' programındaki performansları yorumladı.

Hadise kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularına da içtenlikle yanıt verdi. Güzel isim O Ses Yılbaşı programındaki performanslar hakkında şöyle konuştu: ' Bu özel gecelerde benim seyircim ailem oldukları için bu sahneler çok önemli, değerlidir. Acun Medya'nın yılbaşı çekimlerinde şarkı söyleyen oyunculardan Seranay ve Şükrü’yü çok başarılı buldum”

Hadise, ‘Hande Yener, Murat Dalkılıç ve Aleyna Tilki' nin “popçular, üretmediği için Rep, popun önüne geçti” açıklamalarının hatırlatılması üzerine’ şu yorumda bulundu, “Bence Rep' ciler tuhaf bir kelime, ben onları da sanatçı olarak görüyorum. Bu aralar tutan şarkılar Rep, şarkılar olmuştur, bu da olabilir. Bazen Arabesk, şarkılar tutuyor, bazen de pop şarkılar tutuyor, bu olabilir. Bu kötü bir şey değil. Bence bu demek oluyor ki, müzik, demek ki sadece bir kutu içine sığdırılmış bir tarz, değil demektir.

Bence bu ülkemiz ve sanatçılar için müthiş bir şey. O yüzden ben başarılı olan herkesi desteklerim. Ben Rap, söyleyen bir çok sanatçıyı dinliyorum, burada isim vermem doğru olmaz. Ben, Rap, şarkıcısı olmadığım için Rap, şarkısı söylerim diyemem. Ben o konuda başarılı olamam diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bir Rap şarkıcısı ile düet yapma fikrine sıcak baktığı anlaşılan Hadise, “Sevdiğim bir sanatçı ile enerjim tutarsa düet, tabi ki yapabilirim” dedi.

Muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorularına da yanıt veren Hadise, onlardan gelen ‘Geçtiğimiz günlerde “bir aşkım, var ama siz onu hiç bir zaman göremeyeceksiniz” dediniz, bu aşkınızın yaşının sizden küçük yada büyük olduğu için gizliyor olabilir misiniz?’ şeklindeki soruya; “Ben özelimi özel ve yalnız istiyorum. Bu kadın çok mutlu” yanıtını verdi.