Hadise’den öpücüklü kutlama

Son zamanlarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla haber olan şarkıcı Hadise, bu defa hesabını bir doğum günü kutlaması paylaşımına ayırdı.

O Ses Türkiye programının değişmez jüri üyesi Hadise sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanıyor. Kimi zaman programın kamera arkası görüntüleri ile takipçilerinin karşısına çıkan Hadise, kimi zaman da son derece cesur kıyafetlerini sergilemeyi tercih ediyor.

Güzel şarkıcı bu defa çok daha özel bir paylaşıma imza attı ve babasının doğum gününü kutladı. Onunla birlikteyken çektiği selfieleri Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Hadise şunları yazdı:

“Babam iyi ki doğdun, seni çok seviyorum. ‘Senin arkanda baban var’ demen hayatımda duyabileceğim en güzel, en değerli en sevgi dolu cümle… Babam, Allah seni başımızdan eksik etmesin”