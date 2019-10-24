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Hadise’den oryantal şov
Sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur fotoğraflarıyla gündemde kalmayı başaran şarkıcı Hadise, şimdi ise oryantal dansıyla takipçilerinin ilgisini çekti.
Magazin 24 Ekim 2019 - 10:05

Şarkıcı Hadise, 34. yaşını sürpriz bir partiyle kutladı. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluşup pasta kesen ünlü popçu, geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu kutlamadan sonra arkadaşları tarafından 2. bir doğum günü partisi yapıldı. Bu partide de mezdeke oynayan Hadise o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

DİKKAT ÇEKMEYİ SEVİYOR

Konserlerinde giydiği kıyafetlerle adından her fırsatta söz ettiren Hadise, önceki hafta da konser sonrası kulisinden bir paylaşımda bulundu. Altın sarısı payetli mini elbiseyle ayna karşısında bir gönderi paylaşan Hadise, dil çıkartarak da dikkat çekti.

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