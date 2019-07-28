Hadise’den Reynmen paylaşımı: Alsam mı bi dal dudaklarından?

Youtuber Reynmen’in Ela adlı şarkısı dolaşıma girdikten kısa bir süre sonra milyonluk izlenme oranlarına ulaşmış ve müzik gündemini birbirine katmıştı. Başını Işın Karaca’nın çektiği pek çok ünlü isim kısa süreler içerisinde milyonlarca izlenme oranının gerçeği yansıtmadığını söylerken pek çok şarkıcı da Reynmen’i bu başarısından dolayı tebrik etti ve sosyal medya hesaplarından ona destek olduklarını gösteren paylaşımlar yaptı.

HADİSE FARKI

Ancak belki de bu paylaşımlardan hiçbiri Hadise’nin yaptığı paylaşım kadar ses getirmedi. Son zamanlarda yaptığı sahne şovları ve tercih ettiği çekici kostümleriyle adından söz ettiren Hadise, sosyal medya hesabından Reynmen’in şimdilerde 76 milyonu aşan bir izlenme oranına ulaşan Ela adlı şarkısını seksi bir dansla süsleyerek söyledi ve çektiği videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Muhtemel bir konser sırasında kuliste yapılmış bu kaydı şarkının sözlerinden olan “Alsam mı bi dal dudaklarından?” satırlarıyla paylaşan Hadise’nin bu videosu sadece birkaç saat içerisinde 2 milyona yaklaşan bir izlenme oranına ulaştı ve Hadise Twitter’da trend topic oldu.