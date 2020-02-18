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Hadise’den sevgi dolu paylaşım
Hadise’den sevgi dolu paylaşım
Kısa bir süre önce hakkında oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte olduğuna dair haberler çıkan Hadise, bunları inkar etmekten öte sevgi dolu paylaşımlar yapıyor.
Magazin 18 Şubat 2020 - 09:03

O Ses Türkiye’nin bitmesinin ardından yeniden gündelik temposuna dönen Hadise, bu sırada sosyal medya paylaşımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Son derece renkli paylaşımlara imza atmasının ötesinde özellikle adı Kaan Yıldırım’la anılmaya başladığından bu yana sevgi temalı paylaşımlarını artıran Hadise, bu defa da kalp emojisi ile biten bir paylaşımda bulundu.

HADİSE’NİN MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNUYOR

Hesabından çektiği selfieleri paylaşan Hadise, iki farklı fotoğraf paylaştı ve “Herkese sevgi dolu bir hafta diliyorum” notunu düştü. Hadise bu paylaşımın sonuna kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi. Ayrıca Hadise’nin yaptığı paylaşımlardan birinde fonda Kaan Yıldırım ile ilişki söylentilerini ortaya çıkartan köpeğin de görülmesi dikkat çekti. Takipçileri güzel şarkıcının paylaştığı selfienin fonunda köpeğin de görünmesini Hadise’nin aşk ilanı olarak yorumladı ve ‘Hadise özellikle gösteriyor’ şeklinde yorumlarda bulundu.

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Son güncelleme: 09:06 - 18.02.2020
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