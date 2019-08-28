Hadise’den ‘Tüm kadınlara’

Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili çok sayıda mesaj atan ünlü isimlerden bazıları çektikleri videolar ile hemcinslerine önemli mesajlar verdi. Bunlardan biri de Hadise oldu. Youtube hesabından paylaştığı ve ‘Tüm Kadınlara’ adını taşıyan videosunda hemcinslerine seslenen Hadise önemli mesajlar verdi. İşte dikkat çeken o satırlar:

“Ben Hadise. Şu an benim ismimi unutun. Ben bir kadınım, özgür bir kadın. Acıları olan ama gülmekten vazgeçmeyen. Dans etmekten korkutulan ama boyun eğmeyen! Hayattan endişe eden ama yaşamayı seven! Çevresi kalabalık ama yalnız yürüyen. Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem. Benim nasıl göründüğümden kime ne? Benim hayatım ve benim vücudum değil mi? Size söz hakkını veren kim? Makyajı severim ama istersem makyajlı istersem makyajsız gezerim. Lütfen sen de korkma, hayatına karıştırma. Kendini sev. Kendine güven. Nasıl istersen onu yaşa! Ve gülmeyi asla unutma! Olur mu?”