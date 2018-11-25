Hadise’den yarışmacıya şaşırtan teklif

'O Ses Türkiye' isim yarışmada jüri üyesi olan Hadise, performansından çok etkilendiği yarışmacıya single çıkarma teklifinde bulundu.

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O Ses Türkiye sahnesinde performansını sergileyen Safi Ocak, ‘Artık Kısa Cümleler Kuruyorum’ şarkısıyla seyircinin karşısına çıktı. Sesiyle büyük beğeni toplayan Safi Ocak, Hadise’den geri çevrilmeyecek bir teklif aldı.

MASRAFLAR HADİSE’DEN

Hadise, başarılı yarışmacıya “Stüdyo paranı ve şarkını ben karşılıyorum. Çıkaracağın single için senin yanındayım. Destekliyorum seni” dedi. Hadise’nin bu teklifi seyirciden alkış alırken, yarışmacı isim de yoluna Hadise ile devam etme kararı aldı.