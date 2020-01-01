Hadise’nin ablası Hülya paylaştı: Sizi sevmeyeni sevmeyin, saymayanı saymayın

Şarkıcı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ve kullandığı ifadelerle 2020 yılına dair dileklerini sıraladı. Hülya Açıkgöz'ün paylaşımındaki göndermeleri kime yaptığı merak konusu oldu.

Geride bıraktığımız yıla damga vuran Hadise ve Hülya Açıkgöz dargınlığı görünen o ki 2020 yılında da devam edecek. Aile arasında yaşanan gerginliğin basına yansımasının ardından birbirleriyle görüşmeyen Hadise ve Hülya Açıkgöz, sonrasında aralarında bir sorun kalmadığına dair açıklamalarda bulunmuş olsalar da Hülya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar bunun aksini gösteriyor.

Aralık ayında erkek kardeşinin doğum gününü son derece sitemkar satırlarla kutlayan Hülya Açıkgöz, 2020 senesine dair dileklerini ve beklentilerini sıralarken de yine benzer ifadeler kullandı. Her ne kadar doğrudan bir hedef göstermiyor olsa da Hülya Açıkgöz’ün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ve kullandığı ifadeler son derece dikkat çekici: