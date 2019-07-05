Hadise’nin ablası Hülya’dan dikkat çeken gönderme

Geride bıraktığımız yıl yaşadıkları aile krizini atlatmış gibi görünen Hadise, kısa bir süre önce kardeşi Derya ile birlikte Paris’e uçtu. Burada defile izleyen ve televizyon kanallarına röportaj veren Hadise’nin keyfinin yerinde olduğu görülürken gözler ailenin diğer ferdi Hadise’nin ablası Hülya’yı aradı.

MAYIS AYINDA KONUŞMUŞTU

Yaşanan gerginlikten sonra geçtiğimiz mayıs ayında sessizliğini bozan Hülya Açıkgöz; “Hadise ile de profesyonel iş ilişkimiz bitti. Başka işlerle yoluma devam ediyorum… Küslük yok, biz kardeşiz… İş anlamında ayrıldık ama kardeş olarak biriz. Kötü bir enerji yok. Herkesin yoğunluğu kendisine şu anda” şeklinde konuşmuştu. Abla Açıkgöz Hadise ve Derya’nın Paris gezisi sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Annesinin bir fotoğrafını hesabından paylaşan Hülya, bu karenin altına yazdığı “Ah o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele bir de ilk gözağrım deyişine ölürüm annem” satırlarıyla hem annesine duyduğu sevgiyi gösterdi hem de ‘ilkgözağrım’ lafı ile Hadise ve Derya’ya bir hatırlatmada bulundu.



