Hadise’nin ablasından ‘ihanet’ göndermesi

Hadise, Kaan Yıldırım'dan ayrıldı. Birçok iddia ortaya atıldı. Arasının bozuk olduğu ablası Hülya Açıkgöz ise sosyal medya hesabından boynuzlu bir fotoğraf paylaştı. İhanet söylentilerine gönderme yaptı.

Şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım’la ilişkisinin bittiğini Instagram hesabında yaptığı açıklamayla duyurdu.

Hadise “Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim, bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın” dedi.

Bu açıklamanın ardından Hadise’nin geçen yıllarda arasının açıldığı ablası Hülya Açıkgöz’ün Instagram’da yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Açıkgöz’ün ‘boynuz’ paylaşımıyla, Yıldırım’ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı konuşuluyor.

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Hadise ile Kaan Yıldırım’n ilişkisi 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini de söylemişti. 3 hafta önce yine ayrıldıkları iddia edilmiş ama Instagram’dan aşk dolu bir fotoğraf paylaşıp dedikoduları yalanlanmışlardı.