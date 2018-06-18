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Hadise’nin bilinmeyen hastalığı
Hadise’nin bilinmeyen hastalığı
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne alan Hadise, sahne öncesi verdiği röportajda sevenlerini üzdü.
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 18 Haziran 2018 - 08:44

32 yaşındaki şarkıcı Hadise Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Hadise, sahne öncesi basın mensuplarına dert yandı.

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Unutkanlık hastalığına yakalanan Hadise bunun için her ay düzenli olarak B12 vitamin iğnesi yediğini ilk defa itiraf etti.  Hadise bu hastalığını yıllardır sadece en yakınlarının bildiğini söyledi. Güzel şarkıcı, aşk hayatıyla ise her zaman olduğu gibi ser verdi sır vermedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Hadise seksi kıyafeti ve dans şovuyla geceye damga vurdu.
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Son güncelleme: 10:32 - 18.06.2018
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