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Hadise’nin derin dekolteli paylaşımı
Hadise’nin derin dekolteli paylaşımı
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafıyla takipçilerinin nefesini kesti.
Magazin 24 Kasım 2018 - 08:00

Instagram hesabından “TBT” notuyla derin dekolteli fotoğrafını paylaşan Hadise, takipçilerini büyüledi. Hadise’nin bir takipçisi paylaşıma, “Hadise hanım güzelliğinizle gözlerimi kamaştırdınız.” yorumunu yaptı.

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TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ

Şarkıcı Hadise, geride bıraktığımız günlerde de Instagram hesabının hikaye bölümünden yatakta çekilmiş dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaşmış ve dikkat çekmişti. Hadise’nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçi paylaşıma, “Tam adının hakkını veren bir paylaşım olmuş. Büyülendim” şeklinde yorumda bulunmuştu.

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