Hadise’nin derin dekolteli paylaşımı
Instagram hesabından “TBT” notuyla derin dekolteli fotoğrafını paylaşan Hadise, takipçilerini büyüledi. Hadise’nin bir takipçisi paylaşıma, “Hadise hanım güzelliğinizle gözlerimi kamaştırdınız.” yorumunu yaptı.
TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ
Şarkıcı Hadise, geride bıraktığımız günlerde de Instagram hesabının hikaye bölümünden yatakta çekilmiş dekolteli fotoğrafını takipçileriyle paylaşmış ve dikkat çekmişti. Hadise’nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçi paylaşıma, “Tam adının hakkını veren bir paylaşım olmuş. Büyülendim” şeklinde yorumda bulunmuştu.