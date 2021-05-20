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Hadise’nin Eurovision açıklamasına Işın Karaca’dan olay yorum

Şarkıcı Hadise, Belçika'da MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk oldu. "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki?" diyen Hadise, sosyal medyanın gündemine otururken Işın Karaca da"Algı değiştirme oyunları... Bayılırım" yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:56, 20/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Hadise’nin Eurovision açıklamasına Işın Karaca’dan olay yorum

Hadise uzun süredir göremediği anne-babası Gülnihal-Hasan Açıkgöz’ü ziyaret etmek için doğup büyüdüğü Belçika’ya gitti.

Belçika’da MNM Radyo’da Peter Van de Veire’in programına konuk olan Hadise, “Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması’na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision’a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi” dedi.

Hadise’nin bu açıklaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki görürken, bazı kullanıcılar da şarkıcının başarasının takdir edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

En dikkat çeken yorumu ise Işın Karaca yaptı. Karaca, “Aaa algı değiştirme oyunları, bayılırım” diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab’a “Hayatında başka kadınlar var” diyerek boşanma davasının açılmasıyla, ortalık karışmıştı. “Başka kadınlar” söyleminde Hadise’nin isminin de geçmesi herkesi şoke etmişti. Hadise bunu yalanladı ancak Ebru Gündeş sessizliğini korudu, korumaya da devam ediyor.

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Yayınlanma Tarihi:13:43,