Hadise’nin ev hali selfiesi

Sahnesinde sergilediği çekici danslarla olduğu kadar tercih ettiği birbirinden seksi kostümleriyle de kendisinden söz ettirmeyi başaran Hadise, bu defa evinden paylaştığı bir selfie ile gündemde…

EV HALİ

Bir içecek markasının reklam yüzü olan şarkıcı, bir süredir yoğun bir tempo içerisinde koşturuyor. Görünen o ki Hadise sergilediği bu yoğun temponun ötesinde kendisine vakit ayırmayı başarmış. Güzel şarkıcı evinde çektiği bir selfieyi kalp emojisi ile takipçilerinin beğenisine sundu ve bu çekici görüntü dakikalar içerisinde 100 bini aşkın beğeni aldı.

AKIMLARI TAKİP EDİYOR

Ev halinin selfiesini çekerek takipçilerine ulaştıran Hadise, sosyal medyayı etkisi altına alan akımları da takip ediyor. Hadise, son dönemin küvette poz akımına uymuş ve geçtiğimiz haftalarda küvette görüldüğü bir kare paylaşmıştı. Hadise’nin küvet pozu sosyal medyayı sallarken, binlerce beğeni ve yorum aldı.