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Hadise’nin hedefi ‘Boğaz’
Hadise’nin hedefi ‘Boğaz’
Hadise, takıntılı hayranından kurtulmak için Bebek'e taşınma kararı aldı.
Magazin 26 Ocak 2019 - 11:34

Gecce’nin haberine göre, İstinye’de bulunan evine girmeye çalışan takıntılı hayranı yüzünden evini değiştirmeye karar veren Hadise, Bebek’te bir ev satın almaya karar verdi. Hadise, 1 milyon 250 bin liradan satışa çıkardığı daireyi kısa sürede satabilirse Boğaz hayaline kavuşabilecek.

Ünlü popçunun gözüne kestirdiği ev, Ayşe Sultan Korusu’nda 250 metrekarelik 4 oda bir salon bir daire.

Öte yandan şarkıcı, sıkıntılı günler yaşayan Belçika’daki annesi Gülnihal Açıkgöz’ü ziyaret edip Türkiye’ye döndü.

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