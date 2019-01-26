Hadise’nin hedefi ‘Boğaz’
Gecce’nin haberine göre, İstinye’de bulunan evine girmeye çalışan takıntılı hayranı yüzünden evini değiştirmeye karar veren Hadise, Bebek’te bir ev satın almaya karar verdi. Hadise, 1 milyon 250 bin liradan satışa çıkardığı daireyi kısa sürede satabilirse Boğaz hayaline kavuşabilecek.
Ünlü popçunun gözüne kestirdiği ev, Ayşe Sultan Korusu’nda 250 metrekarelik 4 oda bir salon bir daire.
Öte yandan şarkıcı, sıkıntılı günler yaşayan Belçika’daki annesi Gülnihal Açıkgöz’ü ziyaret edip Türkiye’ye döndü.