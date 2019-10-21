Hadise’nin kulis halleri

Şarkıcı Hadise tek gecelik konser için soluğu Kıbrıs’ta aldı. Şarkıcı, hayranları ile hasret giderirken şarkılarıyla hop oturtup hop kaldırdı. Güzel şarkıcı kulisten paylaştığı video ile büyük beğeni topladı.

Hayranlarına coşkulu bir konser veren sanatçı her zaman olduğu gibi kıyafetiyle de dikkat çekti. Altın sarısı göğüs dekolteli mini kıyafetiyle beğeni kazanan sanatçı ya hayranları ‘Altın kız' diye tezahürat yaptılar. Sosyal medya hesabından sahne öncesi video paylaşan Hadise konserdeki seyircileri kendisine hayran bırakan kıyafetini yakından gösterirken bu videosuyla 300 binin üzerine beğeni aldı.

DÖRT KOSTÜM İÇİN 200 BİN LİRA

Hadise, Temmuz ayında verdiği Almanya konserinde giydiği kostümle de tıpkı Kıbrıs konserinde olduğu gibi kendisinden söz ettirmişti. Birbirinden cesur kıyafetlerle hayranlarının karşısına çıkan Hadise’nin son dönem konserlerinde kullandığı dört kostüm için 200 bin lira para harcadığı konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı kostümler için Sırp, Fransız ve İngiliz modacılarla çalıştı.