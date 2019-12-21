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Hadise’nin MasterChef’e neden katılmadığı ortaya çıktı
Hadise’nin MasterChef’e neden katılmadığı ortaya çıktı
Dün akşam yayınlanan MasterChef programı eleme heyecanına tanıklık ederken aynı zamanda sürpriz konuklarıyla ekranları karşısındaki seyirciyi de eğlendirdi.
Magazin 21 Aralık 2019 - 10:19

Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye programının jüri üyelerinin renklendirdiği program, esprilerin havada uçuştuğu bir yapım oldu. Özellikle Beyaz’ın esprileriyle öne çıktığı programda gözler Hadise’yi aradı. Jüri üyesi arkadaşları mutfakta hünerlerini sergilerken Hadise’nin bu ekibin içinde olmaması ekran karşısındaki seyirciyi üzdü.

Acun Ilıcalı, Hadise’nin yerini yine programı izleyenlerin aşina olduğu Saadet Özsırkıntı ile doldururken, güzel şarkıcının orada olmamasının nedenini ailesinde yaşanan sağlık sorunları olarak gösterdi.

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