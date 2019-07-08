Hadise’nin mutluluk dansı

Aile fertleriyle sorunlar yaşadığı bir yılı geride bırakan ve 2019 yılına son derece enerjik bir şekilde başlayan Hadise, geride bıraktığımız akşam Almanya'da konser verdi.

Ereğli’de verdiği konser sonrasında kendisini uçağa atan ve Almanya konseri için Gelsenkirschen’e uçan Hadise sahne için tercih ettiği kostümle dikkat çekti. Geride bıraktığımız yıl aynı yerde konser veren ve ayağı sakat olduğu için istediği performansı sergileyemeyen Hadise bu sene geride bıraktığımız yılın acısını çıkardı.

HADİSE’DEN MUTLULUK DANSI

Başarılı ve keyifli geçen konser sonrasında sosyal medya hesabından dans ederken görüldüğü bir video paylaşan Hadise üzerindeki seksi kıyafetle dans hünerlerini sergiledi. Hadise 500 bine yakın izlenme oranına ulaşan videosunu “Güzel bir konser sonrası ben” notuyla paylaştı.