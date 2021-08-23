Hadise’nin mutluluk sebebi

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılır ayrılmaz işletmeci Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen ay Meksika'ya giden çift gözlerden uzak olmayı tercih ediyor. Instagram'a Meksika'da sevgilisinin çektiği pozları koyan Hadise altına; "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" yazdı.

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Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikâh masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, işletmeci Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçen ay Bodrum’da görüntülenerek birliktelikleri ortaya çıkan çift, daha sonra Meksika’nın gözde tatil beldesi Tulum’a gitmişti. Hayranları tarafından Tulum’da da yakalanan Hadise ve Mehmet Dinçerler’in bir restoranda yemek yerken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada paylaşılmıştı.

Kısa bir süre önce sevgilisiyle İstanbul’a dönen 35 yaşındaki şarkıcı, tatilde Dinçerler’e verdiği pozları, Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor. Önceki gün de kumsalda çekildiği fotoğraflarını paylaşan Hadise, gönderisine düştüğü notla adeta Mehmet Dinçerler’e olan aşkını ilan etti.

“SEBEBİ SENSİN!”

Hadise fotoğraflarının altına;, “Bu gülümseme benim ama sebebi sensin” notunu düştü. Hadise’nin paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.