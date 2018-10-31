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Hadise’nin saldırgan hayranına yakalama kararı!
Hadise’nin saldırgan hayranına yakalama kararı!
Mahkeme, şarkıcı Hadise'nin oturduğu sitenin dikenli tellerini aşarak içeriye girmek isteyen hayranının yakalanmasına karar verdi.
Ümit TÜRK
Magazin 31 Ekim 2018 - 11:38

Ünlü şarkıcı Hadise, oturduğu siteye girmeye çalışırken yakalanan hayranı Serhat O.’dan şikayetçi olmuştu. Hayranı hakkında, ‘Kişilerin huzurunu bozmak’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya Hadise’yi temsilen avukatı katıldı. Diğer avukatlarının ise dosyaya istifa dilekçesi sundukları belirtildi. Sanık Serhat O., ise duruşmaya katılmadı. Hakim, dava dosyasına bilirkişi raporunun ulaştığını belirtti. Hadise’nin avukatı da, bilirkişi raporunun kendi iddialarını desteklediğini dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını istediklerini beyan etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkemeye gelmediği ve yazılan talimatlara cevap verilmediği gerekçesiyle sanığın yakalanmasına karar veren mahkeme, şikayetçi Hadise’nin de bir sonraki duruşmada mahkemede hazır olmasına karar verdi.

HADİSE: “YAPTIĞI ÇOK KORKUNÇTU” DEMİŞTİ

Şarkıcı Hadise, evine girmek isterken yakalanan hayranı hakkında, “Yaptığı şey çok korkunçtu” diyerek şikayetçi olmuştu. Savcılık, Serhat O., hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı.

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