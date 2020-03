Haftanın elenen ismi belli oldu! Survivor 2020 bu hafta kim elendi?

Survivor’da bu akşam adaya veda eden isim belli oldu. Her hafta düzenlenen eleme konseyinde bir kişi hayallerine veda ediyor. Geçtiğimi hafta sonu yapılan oylamada en az oyu alarak ilk eleme adayı Yunus Emre Özden olarak belirlenmişti. Bu akşam ise iki eleme adayı daha belirlendi ve elenen isim açıklandı. Peki Survivor’da bu hafta kim elendi? İşte eleme gecesinde yaşananlar…

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir kişi adaya veda etmek zorunda kaldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Yunus Emre Özden olmuştu. Bu akşam ise en fazla oyu alan Cemal Can ve Barış Yağcı iki eleme adayı daha belirledi. Cemal Can, Yasin’i eleme adayı olarak gösterirken, Barış ise Burak ismini söyledi. Yapılan oylama sonucu ise üç eleme adayı arasından Burak Yurdugör adaya veda eden isim oldu.

ACUN’DAN YENİ İDDİA TEKLİFİ

Acun Ilcalı, geçtiğimiz hafta oynanan ve kazandıkları ayak tenisi maçının rövanşı için yeniden bir iddia ortaya koydu. Acun Ilıcalı bu sefer Sercan Yıldırım-Aycan Yanaç ile Yasin Obuz-Ardahan maçının kazananıyla karşılaşacağını açıkladı.

‘AÇIK ARTTIRMA’ YENİDEN YAPILACAK

Geçtiğimiz günlerde ödül olarak açık arttırma yöntemi uygulayan Acun Ilıcalı, izleyenlerin de yoğun talebi olduğunu ve bu nedenle açık arttırma ödülünün yeniden yapılacağını açıkaldı.