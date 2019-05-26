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Haftanın magazin olayları/ Şaşırtan açıklamalar, Alişan’dan ilginç karşılaştırma ve korkutan kaza!
Haftanın magazin olayları/ Şaşırtan açıklamalar, Alişan’dan ilginç karşılaştırma ve korkutan kaza!
Geride bırakmaya hazırlandığımız hafta magazin dünyası yine çok hareketliydi. Çıkan mahkeme kararları, Alişan'ın kendisini Fazıl Say'la karşılaştırması ve Gökhan Özoğuz'un yaptığı sürpriz O Ses Türkiye açıklaması uzun bir süre kendisinden konuşturan haber başlıklarından oldu.
Magazin 26 Mayıs 2019 - 07:35

İşte geride bırakmaya hazırlandığımız haftanın konuşulan ve konuşturan magazin ve kültür sanat olayları…

BEYONCE’DAN MEVLANA BELGESELİ

Beyonce’nin, Mevlana’nın hayatını anlatan bir belgesel çekeceği iddia edildi. Henüz bilgiler net olmasa da, ünlü şarkıcı Coachella Festivali’nde kazandığı 60 milyon doları, belgesel için harcayacakmış…

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KERİMCAN DURMAZ’IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın sosyal medya hesabından paylaşılan müstehcen görüntülerle ilgili Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz, Genel Ahlaka Karşı Hayasızca Hareketler ve Genel Ahlaka Karşı Müstehcenlik suçlarından açılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Ahlak Büro Amirliği'nde ifade veren Durmaz, “Ben arkadaşıma atacaktım. Yanlışlıkla paylaştım” dedi.

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GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCUSUNA 19 YIL 9 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polislere hakarette bulunup darp ettiği öne sürülen oyuncu Özgün Aydın hakkında, “tehdit”, “hakaret”, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLGİLİ HABEROyuncu Özgün Aydın'a 19 yıl 9 aya kadar hapis istemi

BURÇİN ORHON KORKUTTU

Bir döneme ‘Bambi’ adıyla damga vuran eski balerin Burçin Orhon, sosyal medya hesabından geçirdiği talihsiz kaza sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Orhon’un suratını gören hayranları bir hayli korktu.

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ENES BATUR’UN KAFA KARIŞTIRAN EVLİLİĞİ

Şimdilerde yeni filmi ‘Enes Batur Gerçek Kahraman’ için gün sayan Youtuber Enes Batur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla evlendiğini duyurdu.

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ALİŞAN KENDİSİNİ FAZIL SAY İLE KARŞILAŞTIRDI

Çağla Şıkel'in ayakabı bağcığını bağlamasının, kadını aşağılamak olarak görüldüğünü söyleyen Alişan, “Fazıl Say yapınca gereksinim oluyor: Çünkü o piyanist, okumuş ve ileri görüşlü” dedi.

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EMRAH SERBES HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes’e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

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ATHENA GÖKHAN’DAN ÇOK KONUŞULACAK O SES TÜRKİYE AÇIKLAMASI: ACUN DÜŞÜNCE…

Özellikle son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı siyasi gündeme yönelik paylaşımlarıyla dikkat çeken Gökhan Özoğuz bu defa geçtiğimiz sene jüri koltuğundan kalktığı O Ses Türkiye hakkında bir açıklamada bulundu.

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Son güncelleme: 14:09 - 25.05.2019
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