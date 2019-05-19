Haftaya damga vuran magazin olayları/ Siyasi paylaşımların gölgesinde, aşk, sürpriz mesajlar ve ilk paylaşımlar

YSK'nın verdiği karar sonrasında İstanbul 23 Haziran'da yeniden sandığa gitmek üzere gün sayarken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından siyasi gündeme dair paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Geride bırakmaya hazırlandığımız haftaya damga vuran siyasi paylaşımlar Şahan Gökbakar ve Erdal Beşikçioğlu’ndan gelirken, magazin dünyasının diğer başlıkları ise mesajlarıyla kafa karıştıran Beren Saat ve yenide evleneceği konuşulan Demet Şener oldu. Şarkıcı Hadise ise 10 yıl önceki Eurovision fotoğraflarını paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı. İşte geçtiğimiz haftaya damga vuran haberler:

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN ‘ANAYASA’LI PAYLAŞIM

Görüşlerini belirttikleri için üst düzeydeki isimler tarafından yoğun şekilde eleştirilen ünlülerden Şahan Gökbakar, sessizliğini sosyal medya hesabından bozdu ve Anayasının düşünce özgürlüğüyle ilgili maddesini paylaşarak adeta kendilerine yöneltilen bu eleştirilerin anayasal haklarını engellemeye yönelik olduğuna dikkat çekti.

BEHZAT Ç. DEN MANSUR YAVAŞ ZİYARETİ

Türk televizyonlarının efsane yapımlarından Behzat Ç. bir internet platformu üzerinden yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geride bırakmaya hazırlandığmız hafta içi yeniden çekimlere başlayan dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, çıkışlarıyla ve icraatlarıyla gündem olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret ederek paylaşımda bulundu.

ÖLEN SEVGİLİSİNİN ANNESİNDEN BEREN’E MESAJ

Şarkıcı Kenan Doğulu ile olan evliliğinde sorunlar olduğu yazılıp çizilen oyuncu Beren Saat her ne kadar bu konuda kesin bir açıklama yapmasa da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kafa karıştırıyor. Eşi Kenan Doğulu’nun ‘her şey yolunda gidiyor’ açıklamasından saatler sonra hayatını kaybeden eski sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Beren kafaları karıştırırken, eski sevgilinin annesinden gelen mesaj dikkat çekti…

DEMET ŞENER’DEN EVLİLİK SİNYALİ

Kocası İbrahim Kutluay’dan uzun süren bir mahkeme süreci sonrasında boşanan Demet Şener, katıldığı bir canlı yayında eski eşi hakkında sert ifadeler kullanmış ve sözleriyle gündem olmuştu. Şener’in bu sert çıkışının ardından boşanma sonrasında uygulanan bekleme süresini de mahkeme kararıyla kaldırttığı yönündeki haberlerin çıkmasının ardından herkes Şener’in sevgilisi ile evlilik hazırlığında olduğunu düşünmeye başladı. Demet Şener’in bu konudaki açıklamaları da son derece çarpıcı oldu.

HADİSE O KARELERİ İLK KEZ PAYLAŞTI

Bundan on yıl önce düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına katılarak ülkemizi temsil eden Hadise, o yıl seslendirdiği ‘Düm Tek Tek’ isimli şarkıcı ile dördüncü olmuştu. Her ne kadar ilk üç girmeyi başaramamış olsa da sahne performansı ve sempatik tavırları ile beğeni toplayan Hadise, sosyal medya hesabından o yıllarda çekilmiş ancak yayınlanmamış karelerini takipçileriyle paylaştı.