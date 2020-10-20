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Hailey Baldwin aşkını vücuduna kazıttı
Hailey Baldwin aşkını vücuduna kazıttı
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Baldwin Bieber, eşinin baş harfini yüzük parmağına dövme yaptırdı.
Magazin 20 Ekim 2020 - 13:46

Model Hailey Baldwin Bieber eşi Justin Bieber’ın dövmesini yaptırarak sosyal medyadan paylaştı.

Baldwin, eşinin baş harfini yüzük parmağına dövme yaptırdı.

Hailey Baldwin’in paylaşımı.

Baldwin ile Bieber, 2018 yılında sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu. Çift, daha sonra ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlemişti.

Baldwin evlenmeden önce yaptığı açıklamada Justin ile çok uzun süre önce birlikte olduklarını belirterek “Dürüst olmak gerekirse biz daha gençken birlikte oluyorduk ve bu benim kafamı karıştırıyordu çünkü ona karşı duygularımı düşünüyordum ve bu bazı şeyleri daha da zorlaştırıyordu…” ifadelerini kullanmıştı.

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