Hailey Baldwin Bieber, karantinanın kendisine iyi geldiğini söyledi

Dünyaca ünlü model Hailey Baldwin, eşi Justin Bieber ile corona virüsü salgını kapsamında, "Evde kal" çağrısına uyan çiftlerden sadece biri. Baldwin, bu sürecin kendisine iyi geldiğini ve hayattaki küçük şeylerden zevk almaya başladığını söyledi.

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü salgını sürecinde eşi Justin Bieber ile birlikte, aylık kirası 60 bin dolar olan Beverly Hills’teki evlerinde karantinada olan ve bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hailey Baldwin Bieber, sosyal izolasyonun kendisine iyi geldiğini söyledi.

Başlarda endişeli olduğunu itiraf eden 23 yaşındaki model, “Daha sonra hayattaki küçük şeylerden yeniden zevk almaya başladım. Aylardır hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ajandamda hiçbir şey yok, iç dünyamla bağlantı kurdum” dedi.

TAKİPÇİLERİNE “EVDE KAL” MESAJI VERMEYE DEVAM EDİYORLAR

Sosyal izolasyon sürecinde çift, paylaştıkları eğlenceli videolarla takipçilerine, “Evde kal” mesajı verirken birbirlerinin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmiyor.

Baldwin, son olarak uzun süredir üzerinde çalıştığı kozmetik markasının adını Bieber Cosmetics olacağını açıklamış ve eşinin soyadını kullandığı için tepkilerin odağına oturmuştu.