Hailey Baldwin Bieber’a Vikipedi’den ağır sözler

Justin Bieber ile evlendikten sonra Selena Gomez hayranlarının antipatisini kazanan Hailey Baldwin Bieber, hafta sonu adeta yazılı tacize uğradı ve dünyanın dijital kütüphanesi Vikipedi’de kendisine aşağılayıcı sözler sarfedildi…

Vikipedi’de herkes girip yeni bir sayfa açabilir, yapılan bir yorumu değiştirebilir. Hailey hakkında da muhtemelen sevmediği bir hayranı hakkındaki bilgileri değiştirdi ve “Hailey Rhode Baldwin Amerikalı bir model ve televizyon kişiliğidir. Tıpkı Hollywood’daki çoğu ünlü gibi o da sahte bir düğün töreni yapmıştır. Başarısız bir model olduğu için Justin Bieber soyadını kullanan bir gereksizdir” yazdı…



Bu yazılanlar ardından ise Hailey hayranı bir başka kişi ise tüm yorumu sildi ve “Hailey Rhode Bieber – Hailey Allahtır” yazdı… Tüm bu yaşananlardan sonra ise Vikipedi tüm yorumları sildi ve genç kadının bilgilerini güncelledi…