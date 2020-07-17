Hailey Baldwin, hakkında ‘kibar değildi’ diyen restoran görevlisinden özür diledi

Hailey Baldwin, yemek yediği restoranda, kendisine hizmet eden görevlinin, hakkında "Kibar değildi" yorumuna karşılık sosyal medya üzerinden özür diledi. Baldwin, "Kötü bir izlenim bıraktıysam özür dilerim, niyetim bu değildi" dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısının TikTok’ta paylaştığı videoda, Manhattan’da çalıştığı lüks bir restoranda hizmet verdiği ünlülerden bahsetti. TikTok kullanıcı, Baldwin hakkında da kibar bir insan olmadığı yönünde yorumlarda bulundu.

Anlattıklarının kişisel bir tecrübe olduğunu belirten kişi, “Bu biraz tartışmalı olacak ama Hailey ile birkaç kez karşılaştık ve her defasında kibar değildi. Onu gerçekten sevmek istiyorum ama kendisine 10 üzerinden 3.5 verebilirim. Üzgünüm” şeklinde yorum yaptı.

Videoyu gören Hailey Baldwin ise böyle bir izlenim bırakmış olduğuna üzülerek restoran görevlisinden özür dilediği bir açıklama yaptı. Baldwin açıklamasında, “Videoya yeni denk geldim ve eğer kötü bir izlenim ya da kötü bir tutum sergilediysem çok üzgünüm. Niyetim gerçekten bu değildi” ifadelerine yer verdi.

Devamında ise Baldwin, “Benimle böyle bir tecrüben olmasından hiç hoşlanmadım ama hakkımda yaptığın yorumlara da memnun oldum. Böylece daha iyisini yapabilirim. Umarım tekrar görüşürüz ve yüzüne karşı özür dilerim” dedi.

Baldwin’in açıklamasını gören restoran görevlisi de, sorumluluk sahibi ünlüleri sevdiğini ve kendisinden özür dilemeye zaman ayırdığı için teşekkür etti.