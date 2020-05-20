Hailey Baldwin itiraf etti: Geçmişim bana işkence etti

Hailey Baldwin itiraf etti: Geçmişim bana işkence etti

Ünlü model Hailey Baldwin, katıldığı bir programda itiraflarda bulundu. Geçmişte yaptığı seçimlerin uzun bir süre kendisini suçlu hissettirdiğini söyleyen Baldwin, "Düşüncelerim, kararlarlarım, geçmişim resmen bana işkence etti" dedi.

Dünyaca ünlü model Hailey Baldwin, Hillsong Channel adlı bir YouTube kanalına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki model, geçmişiyle bir süre savaş halinde olduğunu itiraf etti.

Baldwin, “Geçmişimin bana bir süre işkence ettiği zamanlar oldu. Düşüncelerim, kararlarım, geçmişim bana resmen işkence etti” diyerek şöyle konuştu:

* Bir sebeple ‘utanç duygusu’ bana takılan en büyük şey oldu. Sonsuza kadar savaşacağım bir şey olduğunu biliyordum ama o dönemde, bir şeyden utanç duyduğumda oldukça farklı bir süreçten geçiyordum.

“NEDEN 17 YAŞIMDA O HATAYI YAPTIM?”

Affedilmenin ne demek olduğunu bilmediğini söyleyen Baldwin, “Gece yatağıma yattığımda, ‘aman tanrım, 17 yaşımda neden öyle yaptım’ diye düşünüp dururdum. 23 yaşında evli bir kadın olmama rağmen bunları düşünüp duruyordum” dedi.

İnancı sayesinde o zorlu süreci atlatabildiğini dile getiren model, “Daha derine inip, İncil’in suçluluk ve utanç duygusuyla ilgili neler dediğini anlamam gerekti. Bu sayede kendime güvenim geri geldi” diyerek, inancından da gurur duyduğunu belirtti.