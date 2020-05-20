Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Hailey Baldwin itiraf etti: Geçmişim bana işkence etti
Hailey Baldwin itiraf etti: Geçmişim bana işkence etti
Ünlü model Hailey Baldwin, katıldığı bir programda itiraflarda bulundu. Geçmişte yaptığı seçimlerin uzun bir süre kendisini suçlu hissettirdiğini söyleyen Baldwin, "Düşüncelerim, kararlarlarım, geçmişim resmen bana işkence etti" dedi.
Magazin 20 Mayıs 2020 - 10:58

Dünyaca ünlü model Hailey Baldwin, Hillsong Channel adlı bir YouTube kanalına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki model, geçmişiyle bir süre savaş halinde olduğunu itiraf etti.

DepoPhotos

Baldwin, “Geçmişimin bana bir süre işkence ettiği zamanlar oldu. Düşüncelerim, kararlarım, geçmişim bana resmen işkence etti” diyerek şöyle konuştu:

* Bir sebeple ‘utanç duygusu’ bana takılan en büyük şey oldu. Sonsuza kadar savaşacağım bir şey olduğunu biliyordum ama o dönemde, bir şeyden utanç duyduğumda oldukça farklı bir süreçten geçiyordum.

DepoPhotos

“NEDEN 17 YAŞIMDA O HATAYI YAPTIM?”

Affedilmenin ne demek olduğunu bilmediğini söyleyen Baldwin, “Gece yatağıma yattığımda, ‘aman tanrım, 17 yaşımda neden öyle yaptım’ diye düşünüp dururdum. 23 yaşında evli bir kadın olmama rağmen bunları düşünüp duruyordum” dedi.

İnancı sayesinde o zorlu süreci atlatabildiğini dile getiren model, “Daha derine inip, İncil’in suçluluk ve utanç duygusuyla ilgili neler dediğini anlamam gerekti. Bu sayede kendime güvenim geri geldi” diyerek, inancından da gurur duyduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERHailey Bieber ve Justin Bieber Hailey çok uzun zamandır birlikte olduklarını itiraf etti
Etiketler