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Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde

Üç yıl önce Justin Bieber ile evlenen model Hailey Baldwin ile meslektaşı Kendall Jenner Meksika'da tatil yapıyor.

Güncellenme: 12:15, 16/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Kendall Jenner ve Hailey Baldwin tatilde

Basketbolcu Devin Booker ile birliktelik yaşayan yıldız model Kendall Jenner ile Hailey Baldwin tatil için soluğu Meksika Cabo’da aldı.

Arkadaş grubunun da eşilik ettiği model meslektaşlar tatil pozlarını Instagram hesaplarından paylaştı.

BİR YIL KURALI

‘Keeping Up With The Kardashians’ın ortak yapımcılarından Farnaz Farjam, Kardashian/Jenner Ailesi’nin model üyesi Kendall Jenner’ın aşk hayatıyla ilgili ayrıntıları açıklamıştı. Farjam, “Sevgilisinin kamera karşısına geçebilmesi için en az bir yıldır birlikte olmaları gerektiğine inanıyordu” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:12:07,